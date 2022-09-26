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football
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WHAT IT MEANS: Utes Land Bishop Gorman HS DE, Lea’ea
Alex Markham
•
UteNation
Publisher
The University of Utah has received a commitment from Jonah Lea’ea—a talented linebacker from one of the top high school programs in the country, Bishop Gorman.
The 6-foot-5 and 230-pounder visited Cal, Utah, San Diego State and Arizona in June. Both Oregon State and Boise State were also in the mix.
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