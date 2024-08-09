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WHAT IT MEANS: 4-Star Dunn Stays In-State Commits to Utah
Alex Markham
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UteNation
Publisher
The University of Utah received a huge commitment on Thursday from local four-star offensive tackle, Aaron Dunn. The 6-foot-7.5 and 290-pounder had narrowed his list to Utah, Oregon and USC before ...
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